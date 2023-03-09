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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: الإرهاب يعود في ثوب الاقتصاد ويستهدف هدم الوطن داخليا

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين وأبطال القوات المسلحة والشرطة وأسر الشهداء بذكرى يوم الشهيد.


وقال «خليل» فى بيان صحفي، إن بلادنا العزيزة تاريخها زاخر بالتضحيات وتجاوز المحن والصعاب بتحقيق الانتصارات، ولازالت تواجه كافة أشكال الشر بقوة وعزم؛ موجهًا تحية إجلال لكل شهيد بذل نفسه عن وطنى ولكل أسرة علمت أبنائها الإنتماء، ولكل مسؤول ساهر علي سلامة البلاد، مشيداً بكلمة الرئيس التلقائية فى  تذكار عيد الشهيد والتي جاءت نابعة من قلب رجل يقدر معني التضحية والفداء ويضرب مثالاً فى تحمل تجريح أنياب الخسة والتشكيك ويواصل خطواته الرامية لبناء الوطن.


وحول حديث الرئيس بشأن ما عاشته البلاد فى سنوات ٢٠٠٩ _٢٠١٣ من مؤامرات وتدابير تشيب لها الولدان وما قابلها من تضحيات، قال رئيس المصريين الأحرار ، إن الدولة المصرية تواجه الإرهاب بيد من حديد وتمضي للقضاء على صورته التقليدية، ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة يعود العدو فى صورة مستحدثة _إرهاب اقتصادى _ ينفخ في النار يهدف زيادة الأزمات الاقتصادية لينال من مصر وقاصد تبديد وحدة شعبها.

 

ويرى الحزب من خلال متابعة دقيقة وقراءة اقتصادية وجود مخطط يستهدف زيادة مشكلات بهدف إثارة الجدل وتعزيز التشكيك وشق الصف الواحد، يعكف على تنفيذها مليشيات اقتصادية داخلية مدعومة خارجيا؛ مشدداً على ضرورة التكاتف والوحدة للتغلب على تلك الأزمة.

 

ونادٍ الحزب الحكومة بضرورة الانتباه لما يصدر عنها من قرارات أو تصريحات قد تصبو فى صالح المتربصين، ولذا وجب عليها مراعاة الحالة العامة ودراسة جيده لكافة خطواتها.

 

وشدد علي ضرورة إعلاء الوعي العام واهتمام الإعلام والمثقفين مع الأحزاب السياسية بتوعية المواطنين بمخاطر السطو من الايادي الداخلية أو المحرك لها من الخارج والتي تهدف اقتناص الفرص  مقصودة لتحقيق أجندات مدفوعة.

القوات المسلحة المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الشهيد حزب المصريين الاحرار

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