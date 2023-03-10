أكثر 10 شركات مبيعا للسيارات في فبراير 2023 .. تفاصيل

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور، عن إجمالي حجم مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر فبراير من العام الجاري 2023، حيث شملت تراخيص الوحدات المرورية في مصر 5673 سيارة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بإجمالي مبيعات السيارات في فبراير الماضي لأبرز 10 شركات.

مبيعات شركات السيارات

مبيعات شركات السيارات في مصر حتى فبراير 2023

جاءت شركة تصنيع السيارات الصينية شيري في المرتبة الاولى بإجمالي مبيعات بلغت 628 سيارة، لتأخذ مكان عملاق تصنيع السيارات الالمانية وصاحبة شعار النجمة الثلاثية مرسيدس، والتي تصدرت القائمة في شهر يناير الماضي، لتحقق مبيعات قدرها 463 سيارة وتأتي في المركز الثاني.

وحصلت شركة سوزوكي على المرتبة الثالثة بعدد 456 سيارة، لتتصدر بذلك مبيعات العلامات التجارية التي تحمل شعار الصانع الياباني، بينما جاءت شركة سكودا والتي تقدم العديد من السيارات القوية في المرتبة الرابعة بعدد 359 سيارة، لتتبعها شركة نيسان بعدد 350 سيارة.

وفي المركز السادس جاءت شركة بي واي دي الصينية بعدد مبيعات بلغ 320 سيارة، وتأتي شركة كيا الكورية الجنوبية في المركز السابع بعدد 326 سيارة، بالاضافة إلى شركة ام جي الصينية والتي احتلت المرتبة الثامنة بعدد 312 سيارة.

وحصلت عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي على المركز التاسع بعد أن وصل اجمالي مبيعاتها إلى 236 سيارة، بينما حققت شركة رينو الفرنسية المركز العاشر بعدد مبيعات بلغ 220 سيارة.