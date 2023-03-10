عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 10 شركات مبيعا للسيارات في فبراير 2023 .. تفاصيل

مبيعات شركات السيارات
مبيعات شركات السيارات

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور، عن إجمالي حجم مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر فبراير من العام الجاري 2023، حيث شملت تراخيص الوحدات المرورية في مصر 5673 سيارة.

بينها كيا وميتسوبيشي.. أسعار جديدة لـ 5 سيارات خلال هذا الشهر

منها أوبل و MG و سكودا .. الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات SUV |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بإجمالي مبيعات السيارات في فبراير الماضي لأبرز 10 شركات.

مبيعات شركات السيارات 

مبيعات شركات السيارات في مصر حتى فبراير 2023 

 

جاءت شركة تصنيع السيارات الصينية شيري في المرتبة الاولى بإجمالي مبيعات بلغت 628 سيارة، لتأخذ مكان عملاق تصنيع السيارات الالمانية وصاحبة شعار النجمة الثلاثية مرسيدس، والتي تصدرت القائمة في شهر يناير الماضي، لتحقق مبيعات قدرها 463 سيارة وتأتي في المركز الثاني.

وحصلت شركة سوزوكي على المرتبة الثالثة بعدد 456 سيارة، لتتصدر بذلك مبيعات العلامات التجارية التي تحمل شعار الصانع الياباني، بينما جاءت شركة سكودا والتي تقدم العديد من السيارات القوية في المرتبة الرابعة بعدد 359 سيارة، لتتبعها شركة نيسان بعدد 350 سيارة.

وفي المركز السادس جاءت شركة بي واي دي الصينية بعدد مبيعات بلغ 320 سيارة، وتأتي شركة كيا الكورية الجنوبية في المركز السابع بعدد 326 سيارة، بالاضافة إلى شركة ام جي الصينية والتي احتلت المرتبة الثامنة بعدد 312 سيارة.

وحصلت عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي على المركز التاسع بعد أن وصل اجمالي مبيعاتها إلى 236 سيارة، بينما حققت شركة رينو الفرنسية المركز العاشر بعدد مبيعات بلغ 220 سيارة.

السيارات مبيعات السيارات فبراير 2023 مبيعات شركات السيارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

بينها كيا وميتسوبيشي.. أسعار جديدة لـ 5 سيارات خلال هذا الشهر

أشهر عربية "أوتوماتيك" للبنات .. اعرفي سعرها

بـ سعر الكوري اركب مرسيدس زيرو

اشتري ياباني بأقل سعر للزيرو.. سوزوكي ديزاير الجديدة| صور

5 سيارات مستعملة في مصر .. تبدأ من 18 ألف جنيه| صور

سعر تويوتا رايز موديل 2023 في السعودية .. صور

تتحدى الطرق الوعرة.. عملاقة دونج فينج الصينية "Warrior MS20" الجديدة |صور

عائلية و بـ4 آلاف دينار .. سعر سوزوكي ارتيجا 2023 في الكويت

ترشيحاتنا

بازوكا : الإسماعيلي لن يهبط للدرجة الثانية وسيعود لسابق عهد بشرط التكاتف

قلق في الأهلي من التفريط في نجمي الفريق خلال الصيف .. تفاصيل

أكثر 10 شركات مبيعا للسيارات في فبراير 2023 .. تفاصيل

مواقيت الصلاة لـ الجمعة الثالثة من شعبان بالقاهرة وبعض المحافظات

أفضل موبايل للسيلفي.. مواصفات تكنو Spark 10 5G الجديد

إسلام صادق : خلاف داخل أروقة اتحاد الكرة حول تكريم محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ