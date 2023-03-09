إعلامي: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عاقبت كهربا بالايقاف 8 مباريات، وتم تسليم العقوبة بشكل رسمي من اللجنة إلى مسئولي الجبلاية.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "اتحاد الكرة رفض الاعلان عن العقوبة حاليا، خصوصا في ظل ارتباط النادي الأهلي بمباراة قوية أمام صن داونز".

وأضاف: "اتحاد الكرة يرى أن العقوبة مبالغ فيها أيضًا، ويرى ضرورة تقليص الايقاف من 8 إلى 4 مباريات".

وأكمل: "يجب اجراء مباحثات بشكل سريع مع لجنة الانضباط، والاعلان بصفة رسمية عن العقوبة ضد كهربا".