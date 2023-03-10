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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عادل العمدة: مصر نجحت في القضاء على الإرهاب وفقا لاستراتيجية ناجحة

عادل العمدة
عادل العمدة

قال اللواء عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنّ الدولة المصرية نجحت من خلال الاستراتيجية التي وضعتها في القضاء على الإرهاب، إذ إنها مبنية على أُسس، حيث تعاملت مع الشق الأمني والشق التنموي والشق الفكري.


وأضاف العمدة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، ان خفض عدد العمليات الإرهابية من 598 عملية إلى 5 أو 2 عملية إرهابية يدل على انحسار الإرهاب، وأن العناصر الإرهابية انتهت واندثرت. 


وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن العمليات أصبحت عبارة عن عبوات مفخخة بدائية الصنع تُلقى في الطرقات لاستهداف المركبات المتحركة، لكن العمليات النوعية أصبحت مندثرة، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية قضت على شوكة الإرهاب. 


وأشار، إلى أن من بين رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الخميس، في احتفالية يوم الشهيد، أن كل مُر سيمُر، كما تطرق الرئيس السيسي إلى رؤية القوات المسلحة للوضع، وذكر أن 7 سنوات قبل عام 2009 مثلت مرحلة إعداد بنية تحتية عسكرية شديدة جدا من قبل العناصر الإرهابية مثل الأفراد والذخائر. 
 

عادل العمدة أكاديمية ناصر العسكرية الإرهاب القناة الأولى

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