المرتب 8000 جنيه.. وظائف متاحة للشباب .. اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع مؤهلاتهم وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن وظائف متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وظائف جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة حيث أعلنت شركة تعمل فى مجال خدمات الأمن والحراسة عن حاجتها لأفراد أمن ومشرفين للعمل بهيئة دبلوماسية بالعاصمة الإدارية.

شروط وظائف الشباب والرياضة

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على وظائف الشباب والرياضة والعمل داخل شركة الأمن والحراسة والحصول فى وظائف أفراد أمن ومشرفين للعمل بهيئة دبلوماسية بالعاصمة الإدارية.

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون المؤهل لا يقل عن متوسط وفوق المتوسط.

- أن يكون السن من 21 إلى 40.

- يقوم الراغبون في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة بتقديم أصل شهادة ميلاد، وأصل شهادة الجيش و أصل شهادة المؤهل، وصورتين شخصية وصورتين بطاقة.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتتضمن الوظائف الشاغرة للشباب والرياضة ضمن خدمات الأمن والحراسة مايلي

- تكون ساعات العمل 12 ساعة و26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

- توفر الشركة راتب مادي يبلغ 5000 جنيه.

- راتب المشرف يبلغ 6000 جنيه.

- راتب المشرف العام 8000 جنيه.

- توفر الشركة مواصلات من نقطتين تحرك الباص حلوان والسلام.

موعد التقديم على وظائف أفراد الأمن

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف الشباب والرياضة التقديم فى الفترة من من الاحد 12 مارس حتى الأربعاء 15 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك بفرع الشركة الكائن في شارع عبدالرحمن صدقي متفرع من شارع مكرم عبيد مدينه نصر .

ويمكن التقديم من خلال مائ الاستماره المخصصة من وزارة الشباب والرياضة والتي يتم من خلالها كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها.

وتوفر وزارة الشباب والرياضة، فرص عمل للشباب والعديد من البرامج التدريبية من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الاداره العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر .