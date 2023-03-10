مباحثات ألمانية أذرية بشأن الطاقة

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان، إن المستشار الألماني أولاف شولتز سيستقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في المستشارية الاتحادية ببرلين، يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت هوفمان - في بيان اليوم الجمعة - أن المباحثات المشتركة ستتركز على مناقشة القضايا الثنائية والاقتصادية والمتعلقة بسياسة الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية.

وفي السياق ذاته، أوضحت هوفمان أن المستشار الألماني شولتز سيستقبل رئيس وزراء مملكة السويد كريسترسون، استقبالا عسكريا في المستشارية الاتحادية يوم الأربعاء المقبل، لإجراء مباحثات مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، وقضايا السياسة الأوروبية والأمنية على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وأمن منطقة بحر البلطيق.

وفي سياق متصل، أشارت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن المستشار الألماني، سيستقبل رئيس وزراء مملكة بوتان لوتاي تشيرينغ، استقبالا عسكريا في المستشارية الاتحادية يوم الاثنين المقبل، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس حكومة من بوتان إلى ألمانيا؛ وستتركز المباحثات على العلاقات الثنائية والقضايا العالمية.

