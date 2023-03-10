"الأدوار المتعددة للمرأة" محاضرة ضمن فعاليات ثقافة المنيا

عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "الأدوار المتعددة للمرأة في الأسرة والمجتمع" تحدثت بها د. نجلاء مصطفى -كبير معدى قناة الصعيد مع طلاب مدرسة الفندقية- عن المرأة وأدوارها المتعددة في الحياة ومنها دورها في الأسرة وكيف تمثل أساس تماسكها وتطرقت لأدوارها في التنمية والتعليم والحياة العملية وفي المناصب التي باتت تتقلدها والمسئوليات الملقاة على عاتقها.

جاءت المحاضرة في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للاحتفال بأعياد المرأة، وضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

ومن ناحية أخرى اختتمت فعاليات برنامج المواطنة، بقرية القشيري الابتدائية بمركز أبوقرقاص، وشهد برنامج الختام محاضرة بعنوان "أعلام من بلدنا"، عن شخصيات بارزة ومبدعة من محافظة المنيا، ونفذت ورشة أشغال يدوية، بالإضافة إلى ورشه رسم عن الوطن، وعقدت محاضرة عن تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والبرامج الإلكترونية والاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، وتضمنت الفعاليات معرضا للكتاب من إصدارات قصور الثقافة.

وفي سياق برنامج فرع ثقافة المنيا برئاسة د رانيا عليوة، قدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الزلازل ومواجهة أخطارها"، بمدرسة السلام الإعدادية للمحاضر أحمد مختار أحمد، وتناول فيها أسباب الزلازل، وأنواعها، بجانب محاضرة بعنوان "الإدمان" للدكتور مصطفى نمر، بمدرسة ديرمواس الثانوية بنين، تناول فيها مفهوم الإدمان وأنواعه، وما هي أسباب الإدمان، ومراحله، وآثاره ومخاطره الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وعلاقته بالجرائم، وآليات ومناهج مواجهته.