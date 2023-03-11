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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالعتلة.. حبس عصابة سرقة المتاجر بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب " المغافلة وكسر الباب" بإستخدام عتلة حديدية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (درج كاشير مكسور وبداخله مبلغ مالى – هاتف محمول - جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر – عتلة حديدية).

وإعترفا بأنها من متحصلات وقائع سرقة متاجر بأسلوب " المغافلة وكسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

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