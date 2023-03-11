حبس شخص حاول سرقة شكائر بلح من تاجر في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة بعض شكائر البلح من تاجر فاكهة، وإصابته بجروح باليد بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية لقيامه بمحاولة سرقة بعض شكائر البلح من تاجر فاكهة ، وإصابته بجروح باليد بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.