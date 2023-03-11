ضخ 226 طنا من الأرز بمعارض أهلا رمضان بدمياط على مدار الأسبوع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بضخ 226 طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر 15 جنيهاً للكيلو ..

ومن جانبه صرح على الغزاوى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، يوميا تقوم بضخ اطنان من الأرز المدعم بسعر 15 جنيها للكيلو في جميع المنافذ بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار الى انه يتم توزيع الارز المدعم عن طريق سيارات تتبع المديريه تجوب مدن وقري المحافظة لتوصيل الأرز المدعم للمواطن بالمنازل وأمام مجالس المدن وفي الميادين العامه.

وتابع بأن سيتم توفير كميات مضاعفه من الأرز المدعم خلال شهر رمضان لتوصيل الأرز المدعم لكل المواطنين في أنحاء المحافظة.