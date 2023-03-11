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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 68 .. فساتين أثارت الجدل لـ يسرا

يسرا
يسرا

أحتفلت أمس الجمعة 10 مارس الفنانة القديرة يسرا بعيد ميلادها الـ 68، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على أناقتها و رشاقتها وجمالها أيضا.

تعتبر يسرا من أكثر نجمات الوطن العربي اللاتي تهتم بالموضة والأزياء وهو ما تكشفه صورها بالأخص عند ظهورها على السجادة الحمراء والمناسبات العامة.

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تحرص يسرا على ارتداء الإطلالات و فساتين السهرة التي تحمل توقيع دور الأزياء و المصممين العالمين وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير و نجمات الوطن العربي.

تفضل يسرا دائما التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، لذا تظهر من حين لآخر بلوك جديد و تصميمات غير منتشرة و فريدة حتى الألوان التي تقوم بأختيارها جريئة و ملفتة ولكنها متناسقة معها.

تخطف يسرا الأنظار بتنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات مع الإطلالات التي تظهر بها، بالإضافة إلي الأحذية و الحقائب الراقية التي تزيد من أناقتها و جمالها.

يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
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