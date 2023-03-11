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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيضحك.. رد فعل صادم من سافيو بعد خسارة الأهلي أمام صن داونز

برونو سافيو
برونو سافيو

علق البرازيلي برونو سافيو نجم الأهلي علي هزيمة فريقه من صن داونز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر سافيو عبر صفحته الرسمية الانستجرام بعد هزيمة الأهلي “ صوره له وهو يضحك ”.

قرر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم ب الأهلي فرض حظر إعلامي وعدم الحديث لوسائل الإعلام داخل البعثة الحمراء في جنوب أفريقيا عقب الخسارة الثقيلة من صن داونز.

وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

خسارة ثقيلة للأهلي

وأنهى صن داونز الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث تقدم مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة، وتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 13، ثم سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 24 قبل أن يسجل توبهو موكوينا الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 61، ثم سجل بيتر شالوليلي الهدفين الرابع والخامس لصن داونز في الدقيقتين 72 و88.

ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن بذلك التأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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