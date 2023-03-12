عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالد عبد العال يلتقي محافظ العاصمة بمملكة البحرين لبحث التعاون

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اللقاء

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم بالشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بمملكة البحرين بديوان عام المحافظة.


وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والبحرين والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.


وناقش محافظ القاهرة خلال لقائه مع محافظ محافظة العاصمة سبل تفعيل اتفاق الصداقة والتعاون بين المحافظتين والذي تم توقيعه في يونيو ٢٠٢٢على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين ولقائه بأخيه حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات تخطيط المدن والمرافق ومجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية للاستفادة المتبادلة بينهما.


وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الاتفاق يأتي استمراراً للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.


من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت بفضل المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك.


وأعرب محافظ محافظة العاصمة عن تطلعاته أن تشكل الزيارة إضافة نوعية في رصيد العلاقات البحرينية المصرية الوطيدة، بما يترجم رغبة قيادة البلدين الشقيقين نحو تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية الأخوية، والدفع بها نحو آفاق أرحب تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين، معبراً عن بالغ تقديره وامتنانه لحسن الاستقبال والحفاوة التي تلقاها وفد المحافظة خلال الزيارة.

IMG-20230312-WA0003
IMG-20230312-WA0003
IMG-20230312-WA0006
IMG-20230312-WA0006
IMG-20230312-WA0002
IMG-20230312-WA0002
IMG-20230312-WA0004
IMG-20230312-WA0004
IMG-20230312-WA0001
IMG-20230312-WA0001
IMG-20230312-WA0005
IMG-20230312-WA0005
القاهرة محافظ القاهرة البحرين مصر والبحرين محافظة العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

نسخة كهربائية كلاسيكية من فولكس فاجن بيتل.. المواصفات والسعر

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023

حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل تمزيق شاب لجسد والدته في سوهاج

لتوفير العملة الصعبة.. زيادة حافز توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيها للإردب

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

تصميم جريء.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بيخون بمزاجه.. رضوى الشربيني: مافيش ست خطافة رجالة |فيديو

بالأحمر الجريء.. يسرا تستعرض جمالها بصور جديدة | شاهد

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ