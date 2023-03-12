16 مليونًا.. برلماني في طلب إحاطة يطالب بحلول عاجلة لمواجهة أزمة الأمية

وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار التى أعلن فيها أن هناك 16 مليون أمي في المجتمع بالصادمة والمؤسفة.

وتساءل “عبد الحميد” فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الدور الذى يقوم به الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ كما تساءل عن ميزانية الجهاز وقيمة المبالغ التى يتم صرفها سنوياً؟ وأعداد من يتم محو أميتهم سنويًا؟

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إنه وللأسف الشديد ففى الوقت الذى تتحدث فيه العديد من دول العالم بما فيها عدد من الدول العربية عن محو الأمية التكنولوجية والرقمية نجد فى مصر هذا العدد الكبير من الاميين مطالباً من الحكومة بوضع خطة بتوقيتات زمنية محددة تعلن فيها أمام الرأى العام عن القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن ظاهرة الأمية فى مصر سوف تستمر إذا لم تتخذ الدولة اجراءات حاسمة للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن أن إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية ، مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تتسبب فى العديد من المشكلات وفى مقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال وارتفاع نسبة الأمية فى مصر.