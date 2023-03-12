أخبار السيارات| بمحرك تيربو وقوة هائلة.. سعر MG6 الصينية زيرو في مصر..سكوتر كهربائي بـ 25 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أعلن وكيل شركة YADEA الصينية في مصر عن توافر السكوتر الكهربائي الجديد في مصر وهو " Z3 E-SCOOTER "، وهو سكوتر يعمل بالكهرباء فقط .

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 تقدم في مصر من قبل الصانع الكوري، انتشرت فيرنا في مصر الفترة الماضية بشكل كبير .

سيتروين اكسارا موديل 2001 هي سيارة مطورة عن سيتروين زيت إكس، وتتميز اكسارا باحتوائها علي أضواء انسيابية بيضاوية، وتنتمي اكسارا الي فئة السيارات الهاتشباك العائلية، وتم صناعتها من قبل الصانع الفرنسي من عام 1997 حتي عام 2006، نالت سيتروين اكسارا علي شهرة واسعة في مصر بفضل احتوائها علي تصميم مميز، ومحرك قوي.

سيارة MG6 موديل 2022 تنتمي الي فئة السيارات السيدان العائلية كبيره الحجم، وتقدم MG6 موديل 2022 من قبل الصانع الصيني، وتتوافر سيارة MG6 داخل مصر بـ 3 فئات مختلفين في التجهيزات والأسعار، بالإضافة الي احتوائها علي محرك قوي ينتج قوة حصانيه عالية، وذلك ما جعل لها مكانة كبيرة داخل قلوب المصريين، فضلا عن أسعار طرحها للبيع المناسبة للجميع .

كشف وكيل سيارة Ballet الكهربائية في مصر عن تقديم سيارة جديدة يطلق عليها أسم " أورا Ballet " وهي سيارة كهربائية بالكامل، وتتطابق في التصميم مع سيارة فولكس فاجن " بيتل " ذات التصميم الكلاسيكي، ولكنها مزودة بإضافات و لمسات عصرية.

يتواجد الأن داخل سوق السيارات المصري عدد من الإصدارات الفاخرة والحديثة، والتي غابت عن السوق المصري لفترة بسبب العديد من الأسباب التي أثرت علي صناعة السيارة عالميا، والان بعد تقديم وكيل شركة بي إم دبليو في مصر للفئة السابعة والحديثة من سيارات بي إم دبليو اصبح لدينا سيارتين من أفخم واحدث السيارات وهم بي إم دبليو 760i x Drive M sport، وسيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 .

تعتبر سيارة مرسيدس EQA موديل 2023 واحدة من سيارات مرسيدس EQ الكهربائية بالكامل، وقدمت سيارة مرسيدس EQA لأول مرة عام 2022، وتنتمي مرسيدس EQA موديل 2023 الي فئة السيارات الكروس أوفر الفارهة صغيرة الحجم.

ظهرت صور رقمية لسيارة كيا ريو موديل 2024 الجديدة كليا، و تتوقع الصور الشكل الذى يمكن أن تبدو علية كيا ريو 2024 الجديدة، وهذه الصور عبارة عن مجرد تخيل للجيل الخامس لسيارة كيا ريو الكورية، وتنافس سيارة كيا ريو السيدان كل من، مازدا 3 ، و هيونداي اكسنت ، و هوندا سيتي ، و تويوتا كورولا .