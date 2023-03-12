تصميم كيا ريو 2024 الجديد كلياً .. صور

ظهرت صور رقمية لسيارة كيا ريو موديل 2024 الجديدة كليا، و تتوقع الصور الشكل الذى يمكن أن تبدو علية كيا ريو 2024 الجديدة، وهذه الصور عبارة عن مجرد تخيل للجيل الخامس لسيارة كيا ريو الكورية، وتنافس سيارة كيا ريو السيدان كل من، مازدا 3 ، و هيونداي اكسنت ، و هوندا سيتي ، و تويوتا كورولا .

تصور تخيلي لـ كيا ريو 2024 الجديدة كليا

التقط مصورو التجسس صورا لسيارة كيا ريو وهي ترتدي تمويه كثيف، وتحتوي كيا ريو 2024 التي تظهر في الصور الرقمية علي، واجهة أمامية مجددة بشكل كلي، وشبك أنف النمر، ومصابيح أمامية مدمجة مع الشبك العلوي، ومصابيح أمامية بأضواء LED نهارية، ووحدات مصباح أمامية .

تصور تخيلي لـ كيا ريو 2024 الجديدة كليا

تظهر كيا ريو موديل 2024 بـ شبك علوي تم تجديده، ومداخل تهوية مزيفة في الحواف، وسيشهد الجزء الخلفي تغير كبير، ووحدات إضاءة خلفية كاملة العرض فوق مشتت الهواء الخلفي، ومخارج عادم مزدوجة لامعة .

تصور تخيلي لـ كيا ريو 2024 الجديدة كليا

والجدير بالذكر أن شركة كيا الكورية باعت ما يقرب من 27 ألف سيارة ريو العام الماضي في الولايات المتحدة، وكان عام 2022 ثاني أفضل عام في نسبة المبيعات لهذا الطراز منذ عام 2016، وهناك شائعات أن كيا قد توقف هذا الطراز في أوروبا بسبب القوانين الصارمة لنسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .