اركب كيا أوتوماتيك بـ 100 الف جنيه

يضم سوق السيارات المصرى ، العديد من المركبات المستعملة التى مازال يعتمد عليها البعض حتى يومنا هذا ، بسبب الارتفاعات التى شهدها سوق السيارات الجديدة " الزيرو " .

كيا شوما موديل 2000



لذلك انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى اصبح المقبلين على الشراء يعتمدون عليها بشكل كبير للحصول على ما يريدون، وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا ان هناك سيارة كيا معروضة للبيع بسعر معقول .



وهذه السيارة هى كيا شوما موديل 2000 ، والتى تعتبر من اشهر الموديلات فى هذا الطراز مبيعا داخل السوق المحلى المصرى ، وقال صاحب الاعلان فى عرضه للسيارة ، ان المدى الذى قطعته كان 163 الف كم .

كيا شوما موديل 2000



بالاضافة الى ان السيارة بناقل حركة اوتوماتيك ذات لون اسود للهيكل الخارجى ، قائلا " راشه بره ما عدا السطحيه شركه جوه فتيس ومكنه و كوتش الف الالف لسه مظبط عفشتها بالكامل ".

كيا شوما موديل 2000



ومن المعروف ان السيارة كيا شوما موديل 2000 ، تاتى بمحرك 1500 سي سي، بقوة 88 حصان ، و مزودة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ ساعة .



وتاتى السيارة كيا شوما موديل 2000 بمقدمة مييزة للغاية ، تضم فوانيس ضباب أمامية ، و مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، ومرايات جانبية ، اكصدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة .

السيارة كيا شوما موديل 2000



اما عن سعر السيارة كيا شوما موديل 2000 الذى تم الاعلان عنها من قبل البائع ، فيبلغ 100 الف جنيه .