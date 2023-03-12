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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلبية واستهتار.. إعلامي شهير يفتح النار على لاعبي الزمالك

الزمالك
الزمالك

علق الإعلامي ابراهيم عبد الجواد علي خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إنبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكتب عبد الجواد فى تغريدة عبر حسابه علي تويتر "لعيبة الزمالك لو ضامنة الدوري مش هتلعب بالسوء واللامبالاة دي .. كلمة هزيل قليلة على أداء ومستوى الزمالك النهارده .. انبي يستحق الفوز لأن ببساطة لعيبته بتلعب بروح وقلب عشان تكسب .. ده غير انهم تفوقوا فنياً في كل شيء".


وتابع "فيه حاجة مش مفهومة في الزمالك .. منين لعيبة بتقدم روح وقتال وأداء رائع قدام الترجي ومنين انهارده منتهى السلبية والاستهتار؟".
 


 

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 20 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

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