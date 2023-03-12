وزير الري: مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم بالصحراء

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، تفاصيل أكبر نهر صناعي في العالم لزراعة الصحراء والذي يعد أضخم مشروع مائي بالعالم.

وقال "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،: “الدولة تقوم بمشروعات ضخمة خلال السنوات الأخيرة”٫ وأن مشروع المسار الناقل بمحور جنوب الضبعة ينقل مياه صرف صحي ومياه صرف زراعي ويتم معالجتها بجنوب الضبعة”.

وأضاف وزير الري: “مشروع المسار الناقل ضخم جدا حيث يبلغ طوله 174 كيلو متر وجزء منه ترع مكشوفة والجزء الآخر مواسير”٫ معقبا: “الإعلام خلال الفترة الأخيرة أطلق على المشروع اسم النهر الصناعي”.

وأشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية إلى أن المشروع يزيد الركعة الزراعية ويضيف مساحات جديدة وخلق وظائف عمل ومجتمعات زراعية وانتاج منتجات زراعية”.