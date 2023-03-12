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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري: مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم بالصحراء

نهر صناعي
نهر صناعي

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، تفاصيل  أكبر نهر صناعي في العالم لزراعة الصحراء والذي يعد أضخم مشروع مائي بالعالم.

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طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

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وزير الري: مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا

وقال "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،: “الدولة تقوم بمشروعات ضخمة خلال السنوات الأخيرة”٫ وأن مشروع المسار الناقل بمحور جنوب الضبعة ينقل مياه صرف صحي ومياه صرف زراعي ويتم معالجتها بجنوب الضبعة”.

 

وأضاف وزير الري: “مشروع المسار الناقل ضخم جدا حيث يبلغ طوله 174 كيلو متر وجزء منه ترع مكشوفة والجزء الآخر مواسير”٫ معقبا: “الإعلام خلال الفترة الأخيرة أطلق على المشروع اسم النهر الصناعي”.

 

وأشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية إلى أن المشروع يزيد الركعة الزراعية ويضيف مساحات جديدة وخلق وظائف عمل ومجتمعات زراعية وانتاج منتجات زراعية”.

وزير الري الرقعة الزراعية وزير الموارد المائية هانى سويلم وزير الموارد المائية نهر صناعي أضخم مشروع مائي بالعالم

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