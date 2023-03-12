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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقيد روسي يحذر: أوكرانيا علي موعد مع هجوم روسي جديد

صدى البلد

قال المراقب العسكري والعقيد الروسي غينادي أليسين، إن حملة الربيع والصيف ستكون حاسمة لمواصلة تطوير ومدة العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد العقيد الروسي، أن حملة الربيع والصيف ستكون أهم وأكبر مرحلة من التوتر الشديد في العلاقة بين روسيا وحلف الناتو حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: في هذه العملية، سوف يفهم الأمريكيون ما إذا كانوا سيكونون قادرين على وقف هجومنا الروسي، أو ما إذا كانوا سيضطرون إلى إجبارهم على الخطة ب".

كما أشار أليسين إلى أن كييف بدأت بالفعل الاستعدادات وأن أوكرانيا تعد فيلقين قتاليين في دول أوروبا الشرقية وأوكرانيا نفسها.

وتابع، "هناك روايات مختلفة لمن سيكون في الجنوب، بالقرب من ميليتوبول، ليذهب بعد ذلك إلى شبه جزيرة القرم، وآخرون سيدربون في أماكن أخرى. ولكن من الصعب الحكم في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، قال جينادي أليسين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تختار مقاتلين مدربين تدريباً جيداً. حيث يتجمع بعضهم في الغرب، في بولندا أو أوكرانيا الغربية، والآخر يتدرب بالقرب من بولتافا.
 

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