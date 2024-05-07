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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال  الإعلامي يوسف الحسيني، ان الهجوم الحاد على الشيخ  إبراهيم العرجاني وعلى اتحاد القبائل العربية، قائلا: "ما سر الهجوم على الحاج إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية وعلى الاتحاد؟!".


 

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن المتابع للأحداث من بدايتها سيجد أنالمهاجمين للحاج إبراهيم العرجاني هم أنفسهم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أصحاب الشرعية والإخوان. 


 

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية في سيناء وقف مع القوات المسلحة المصرية من أجل تطهير سيناء من الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يمكن أنننسى التاريخ ولا نمحوه ولا يمكن أن ننكر هذا الدور. 


 

وأكد أن إبراهيم العرجاني له دور وطني لا يُنسى، معقبًا: "هذا الرجل والذي يعتبر واحدًا من أكبر مشايخ واحدة من أكبر القبائل في سيناءوقف ومعه كل مشايخ القبائل العربية ومعه كل أبناء القبائل العربية، ابراهيم العرجاني الذي يتم مهاجمته هو نفسه الذي استشهد ابنه بسببالارهاب". 

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