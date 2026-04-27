محافظات

للحماية من الكلاب الضالة.. بيطرى أسوان ينفذ مبادرة (توعية– تطعيم– تعقيم)

محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المبذولة من العاملين بمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى للتوسع فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرائدة (توعية – تطعيم – تعقيم) للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بأسلوب علمى وإنسانى متكامل وذلك على مدار الأربعة شهور الماضية حيث يأتى استمرارا لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للقضاء على مرض السعار. 

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً حضارياً يجمع بين الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان ، مشيداً بالجهود المتواصلة التى تبذلها مديرية الطب البيطرى ، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وشدد عمرو لاشين على ضرورة الإستمرار فى تكثيف الحملات التوعوية والميدانية ، والتوسع فى أعمال التطعيم والتعقيم ، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وفى مقدمتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر إنتشار مرض السعار، وتحقيق التوازن البيئى بصورة مستدامة .

من جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى أن نتائج الجهود المنفذة منذ بداية من العام الحالى تضمنت تنظيم عدد 47 حملة ميدانية بمختلف المدن والمراكز للتعامل مع الكلاب الضالة ، خاصة فى المناطق الأكثر تلقياً للشكاوى ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 175 ندوة توعوية لرفع الوعى بمرض السعار وطرق الوقاية منه بإشراف من الدكتورة إبتسام فتحى مدير المكتب الفنى ، ومسئول الشكاوى بمديرية الطب البيطرى .

هذا إلى جانب التعامل الفورى مع 40 بلاغاً وشكوى خاصة بالكلاب الضالة، وأيضاً تسجيل وترخيص 4 كلاب مملوكة ، علاوة على تطعيم 1054 كلباً حراً بالمجان للحد من انتشار المرض، وتطعيم 32 كلباً مملوكاً ضد مرض السعار ، فضلاً عن إجراء عمليات تعقيم لعدد 101 كلب .

وأشار جمعه مكى إلى أن المديرية مستمرة فى تنفيذ خطتها الوقائية للتوسع فى أعمال التحصين والإستجابة الفورية لأى بلاغات وذلك لضمان السيطرة الكاملة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان داخل المجتمع الأسوانى .

وأكد أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتم وفق رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتطبيق الأساليب العلمية والإنسانية فى التعامل مع الحيوانات .

ودعا المواطنين إلى التعاون الإيجابى من خلال الإبلاغ الفورى عن أى حالات تمثل خطراً من خلال الإتصال على الخط الساخن رقم (19561)، وعدم التعامل العشوائى مع الكلاب الضالة ، مع الإلتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على سلامتهم .

كما أكد على استمرار الجهود للتوسع فى حملات التوعية والتطعيم والتعقيم لضمان الحد من إنتشار مرض السعار ، وتحقيق التوازن البيئي ، وخلق بيئة آمنة ومستدامة تليق بالمواطن الأسوانى .

