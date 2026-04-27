تنظيم حفل تخريج 100 متعاف من الإدمان بمركز عزيمة بمدينة أسوان الجديدة

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمشاركة فى حفل تخريج 100 متعافى من الإدمان بمركز عزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، بحضور قيادات المحافظة والصندوق .

وفى كلمته رحب محافظ أسوان بمدير الصندوق ومرافقوه لزيارتهم عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مقدماً شكره للصندوق للدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به لحماية أبنائنا الشباب من خطر المخدرات ، وفى ظل التعاون المثمر والبناء مع كافة الوزارات والجهات المختصة .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى نجتمع سوياً فى هذا الحفل ، وهو ما يؤكد على السعى الجاد من كافة مؤسسات الدولة لبناء بيئة داعمة للمتعافى ، والتعامل بحزم مع مشكلة إنتشار المخدرات من خلال التكاتف والتلاحم بين كافة فئات المجتمع الأسوانى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة للمتعافين ، ولهذا حرصنا على تخصيص بايكات بسويقة مدينة ناصر لعدد من المتعافين ، فضلاً عن تكليف مديرية العمل لتخصيص بعض البرامج التدريبية للمتعافين لتأهيلهم لسوق العمل فى المجالات المختلفة كالحاسب الآلى والصيانة والتصليح واللغات وغيرها ، ليكون ذلك بداية لإستكمال طريق النجاح والتميز لهم ، ويكونوا شباب منتجين لزيادة ثقتهم بأنفسهم ، تواكباً مع إتجاه الدولة المصرية للإستثمار فى البشر وبناء الإنسان .

وأوضح لاشين بأنه فى ظل المواهب الغنائية والموسيقية التى تم تعزيزها داخل مركز العزيمة لبعض الشباب المتعافى ، فالمحافظة على إستعداد لتنظيم إحتفالية بمسرح مكتبة مصر العامة لهذه المواهب ليعبروا عنها بشكل أكبر أمام جمهور المواطنين ، وبالتوازى فمن يرغب من المتعافين على عرض قصص نجاحهم وتجاربهم فى مواجهة الإدمان بتحدى وعزيمة داخل مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ، فسيتم التنسيق مع هذه الجهات لتنفيذ ذلك بالشكل المطلوب .

وفى ختام كلمته أكد المحافظ على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وكافة الكيانات لنشر الوعى المجتمعى بخطورة الإدمان والعمل على الحد من التعاطى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وشهدت فعاليات الحفل عرض نماذج للتجارب الناجحة ، والقصص الملهمة للشباب المتعافى ، وعبروا فيها عن سعادتهم لتعافيهم من خطر الإدمان ، ليشعروا بطاقة إيجابية ، وباقة أمل وبهجة لهم ، وليتعايشوا فى المجتمع بشكل طبيعى .

كما تم تقديم فقرات فنية موسيقية للمتعافين عبروا فيها بالأغانى الوطنية والنوبية عن فرحتهم لتعافيهم ، أعقبها تسليم شهادات التخرج والتقدير ، ثم إلتقاط صور تذكارية مع محافظ أسوان ، ومدير الصندوق .