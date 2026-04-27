خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من جيرانه لقيامهم بالتعدى عليه وتهديده داخل مسكنه بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص ) وطرف ثان (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

