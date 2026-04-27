القبض على طفل ألقى حجارة على قطار بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بإلقاء الحجارة على أحد القطارات حال مروره بقنا.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (فنى - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجارى وحال استقلاله أحد القطارات فوجئ بقيام أحد الأطفال برشق القطار بالحجارة أثناء مروره وأضاف بقيامه بتصوير مقطع الفيديو لمنع تكرار تلك الواقعة خشية إصابة المواطنين.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الوقعة (طالب سن 14 - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.