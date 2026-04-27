محافظ الغربية يواصل لقاءاته مع المواطنين ويحول الشكاوى إلى قرارات فورية

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استقبال المواطنين في مكتبه، حيث استمع شخصيًا لشكاوى ومطالب أبناء المحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي المديريات الخدمية والجهات التنفيذية المختصة. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتحويل المطالب والشكاوى إلى قرارات تنفيذية فورية، بحضور المهندس حسام الدين عبد نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، استمع المحافظ باهتمام إلى شكاوى المواطنين واطّلع على تفاصيل كل حالة، موجّهًا الجهات المعنية بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أن المواطن والمسؤول والجهات التنفيذية يشكلون عائلة واحدة تعمل يدًا بيد من أجل بناء مستقبل أفضل للغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، مشددًا على أن باب مكتبه سيظل مفتوحًا أمام الجميع، وأن كل شكوى تُعرض تحظى بمتابعة جادة حتى الوصول إلى حلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبدأ التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حل مشكلات المواطنين

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات التي تتيح لهم عرض مطالبهم بشكل مباشر، مؤكدين أنها تسهم في تسريع حل المشكلات وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم، فيما شدد المحافظ في ختام اللقاء على استمرار عقد هذه اللقاءات مع المتابعة الدقيقة لكل شكوى، بما يضمن سرعة حلها وتحقيق استجابة فعّالة لمطالب المواطنين.