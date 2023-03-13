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أخبار البلد

قمة المرأة المصرية تكرم وزيرة الهجرة وتمنحها جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

كرمت قمة المرأة المصرية  السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  وتم منحها جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وشاركت وزيرة الهجرة في فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

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حيث  قامت السيدة دينا عبد الفتاح  مؤسس المنتدى بتكريم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وإهدائها درع منتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا وتمكينا في مصر، تقديرا لجهودها في رعاية وتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

 

وخلال كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها موضحة أن المجال أصبح مفتوحاً أمام المرأة لأن تصبح ما تريد، وتحقق ما تحلم به، ويُعد ذلك انعكاسا لجهود الدولة المصرية وإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة، وتجسد ذلك فى تبوأ المرأة أعلى وأهم المناصب بالدولة، وأثبتت المرأة المصرية أحقيتها وقدرتها على صناعة الفارق، لما لها من طابع خاص وتميز مبهر، تعكس كونها ابنة الحضارة المصرية.

 

وأضافت وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المرأة المصرية دائما صاحبة مكانة مميزة على مر العصور، وأعظم ملكات حكمن الشعوب قديماً كانت الملكات المصريات، كما أن وصف مصر يرتبط دوما بالمرأة، كما أن تمثال نهضة مصر أيضا لسيدة، فمصر هى "المحروسة وبهية"،  كما تُعد الدولة المصرية متفتحة ومتقبلة للآخر، وهى نموذج ومزيج فريد من الثقافات المختلفة على مصر العصور.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن من احد أهم الملفات التي عملت عليها خلال فترة عملها بوزارة الخارجية ملف حقوق الانسان والذي يتضمن ملف المرأة، كما تولت منصب المندوب الدائم المناوب لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، و ما قامت به من جهود عملية تنسيق مواقف  وتمثيل 135 من دول عدم الانحياز خلال المفوضـات الدولية لإنشـاء منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) عام 2010.

 

وتابعت السفيرة سها جندي، ان المرأة المصرية هي مصنع الرجال حيث تقوم بتربية ابنائها جيل المستقبل، وهي من تعطي الدفعة الأولى لتنمية المجتمعات.

 

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن المرأة المصرية في قلب ملفات وزارة الهجرة حيث يتم العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم بمخاطرها حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن التمكين الاقتصادي لها وتوفير البدائل الآمنة لها ولأبنائها.

 

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعمل أيضا في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم والحفاظ على هويتهم الوطنية وجذورهم المصرية، مشيرة إلى أن المرأة المصري لها دور أساسي في هذه المبادرة ودور كبير في تعريف أبنائهم بحضارتهم وتاريخهم، ولذلك فالمرأة المصرية في قلب ملفات وزارة الهجرة.

 

وانطلقت اليوم الدورة الجديدة للقمة التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار (تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها)، والتي تركز فعالياتها على القيادة النسائية وتمكينها ودعم دور المرأة المصرية وترسيخه في الحياة العامة بشكل عام، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول أفضل الممارسات والتدابير التصحيحية لوضع القضايا ذات الأهمية للمرأة على جداول الأعمال الوطنية والمحلية، وأيضًا أجندات وسائل الإعلام والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر المعنية بالثقافة والفنون، في ظل التطورات والظروف العالمية التي تتطلب تعزيز التسارع لأهداف التنمية المستدامة.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج قمة المرأة المصرية الدكتورة هالة

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