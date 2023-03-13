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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الجالية الأرمينية بالقاهرة: لم نشعر بالغربة وأخذنا كل حقوقنا مثل المصريين

برنامج من مصر
برنامج من مصر

أكد الدكتور جورج سيموليان عضو مجلس إدارة الجالية الأرمينية في مصر، أنهم يعتبرون أنفسهم مصريين من أصول أرمينية، موضحا أنهم متواجدين منذ 4 أجيال في مصر، مضيفا أن تواجدهم في القاهرة منذ عهد محمد علي باشا.

 

وأضاف الدكتور جورج سيموليان، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنهم عاشوا في مصر ولم يشعروا بالغربة، قائلا: "أخذنا كل حقوقنا كمصريين وليس كأرمن، ومصر كانت من أول الدول التي استقبلت الأرمن وتم احتضاننا منذ عهود طويلة".

 

وتابع: الشعب الأرميني وأرمينيا يريدون رد الجميل لمصر والأرمن اندمجوا وانخرطوا في مصر وحافظوا على لغتهم ومصر سمحت أن يكون لنا مدارس وكنائس وأندية.

 وأكد، أن اختيار أحد الشوارع الكبرى في العاصمة الأرمينية وإطلاق اسم مصر عليه هو محاولة لرد الجميل.


 

مصر القاهرة العاصمة الأرمينية مدارس مصريين

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