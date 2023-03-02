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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب وفقدنا الأمل لحد كبير وتعرضنا للخاينة|حوار

د. صونا طونيكيان
د. صونا طونيكيان

خلال زيارة قمنا بها مؤخرًا لدولة أرمينيا التقينا بالدكتورة صونا طونيكيان، وهي الرئيس السابق لقسم الدارسات العربية بجامعة يريفان الحكومية العريقة، دار الحديث مع الدكتورة صونا حول مدى تأثير الحرب الأخيرة بين أرمينيا و أذربيجان حول إقليم ناجورنو كارباخ، ومدى تأثيره على العملية التعليمية ككل.. فكان هذا الحوار.

د. صونا طونيكيان

في البداية أريد أن أعرف مدى تأثير الحرب الأخيرة على العملية التعليمية ككل؟ 

 

 الحرب أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية، صرنا مشغولين بتداعيات الحرب وكذلك الخسائر التي أصابتنا وخاصة الإنسانية منها، للأسف نحن خسرنا 5 آلاف شخص، وهو أمر كارثي بالنسبة إلينا، فهذا الرقم قليل بالنسبة لشعوب أخرى، لكن بالنسبة إلينا كـ أرمن فهو رقم كبير للغاية وبمثابة مأساة، فعدد الشعب الأرميني قليل من حيث العدد، ودماء أبناءنا غالية علينا جدا. 

جامعة يريفان 

هل تجاوزتم ما حدث؟ 

 

 في البداية لم نكن نستطع العودة للحالة العادية لـ مواصلة العملية التعليمية، لأن الطلبة داخل الكلية لهم أقارب وأصدقاء قتلوا أثناء الحرب؛ لذلك التأثير كان كبيرًا للغاية، وحتى الآن نشعر بهذا التأثير، ونحن بالتأكيد لم نتجاوز ما حدث. 

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جامعة يريفان

 

صونا طونيكيان: خسرنا لأننا تُركنا وحدنا

 

أنت عاصرت الكثير من الصراعات والحروب التي دخلتها أرمينيا خاصة مع أذربيجان.. ما المختلف في هذه المرة؟ 

 

هناك الكثير من الأشياء المختلفة، لكن أبرز شئ هو أننا خرجنا منهزمين خلال المعركة الأخيرة وهي خسارة لم يكن سببها أننا ضعفاء لكن خسرنا لأنه تم تركنا وحدنا، وقد تخلت عنا معظم الدول في العالم، وتعرضنا في النهاية للخيانة. 

 

خلال لقاءنا بأساتذة قسم الدراسات الشرقية داخل جامعة يريفان 

لكن أريد أن أعرف.. يمكن لأي زائر أن يتم خداعه بطبيعة حياة الصخب الموجودة داخل العاصمة الأرمينية يريفان.. لكن السؤال هل تصالحتم مع هزيمنكم الأخيرة؟

 

نحن لم نلملم جراحنا حتى الآن والحقيقة بدورها مختلفة تمامًا، فهذه العاصمة المليئة بالصخب لا يمكن أبدًا أن تعكس واقعًا، لأن ما يراه الزائر لا يعبر عن حقيقة معاناتنا كشعب، فنحن لم نعد قادرين على أن نفرح أبدًا، عندما نتقابل مثلًا مع أصدقائنا، نتحدث دومًا عن السياسة والوضع داخل أرمينيا، إذ أن تأثير الحرب مستمر حتى الآن، ونحن بدورنا لم نتخطى أبدًا الأمر حتى هذه اللحظة. 

تم غلق الطريق الوحيد الواقع بين أرمينيا وإقليم ناغورنو كارباخ مؤخرًا من جانب أذربيجان.. كيف أثر الأمر على العملية التعليمية ككل؟ 

 

تأثرت العملية التعليمية بالتأكيد، فالجامعة تضم بالتأكيد طلبة من داخل الإقليم المحاصر، وهو بالمناسبة يعيش وضع مآساوي خلال الوقت الراهن، وللأسف أغلب عائلات الطلبة متواجدين داخل الإقليم، ونحن نحاول دعمهم قدر الإمكان، فالطريق بين أرمينيا وناغورنو كارباخ مغلق من جانب أذربيجان حتى الآن؛ وبالتالي لا يمكن لعائلات الطلبة دخول أرمينيا، أنا مثلا لي أصدقاء داخل الإقليم، وهم ينقلون لي الوضع، يعيشون مثلا بدون غاز، وأغلب الوقت بلا أي كهرباء، والمواد الغذائية بدورها محدودة للغاية، تخيل يمكن لعائلة واحدة أن تتحصل على برتقالة فقط خلال الأسبوع، فالوضع كارثي للأسف، وهناك بعض الأرمن يستخدمون طرق وعرة من خلال الجبال، ورغم خطوة الأمر إلا أنهم يجاذفون بحياتهم، لحاجتهم للطعام من أرمينيا.

 

في النهاية أريد أن أعرف.. ما أبرز تأثيرات الحرب الأخيرة؟ 

 

أننا قد فقدنا الأمل إلى حد كبير. 

أرمينيا صونا طونيكيان إقليم ناغورنو كارباخ اذربيجان الأرمن

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