اكتشاف طبي عالمي..مركب دوائي لإصلاح عضلة القلب دون جراحة| تفاصيل

قال هشام علي صادق، أستاذ الأمراض القلبية بجامعة جنوب غرب تكساس، إن تعرض عضلة القلب لتليف، يؤثر بشكل سلبي على قدرة دخ الدماء، مشددا على أن عضلة القلب لا تعالج نفسها.

واضاف "هشام علي صادق"، أن عضلة القلب من الممكن أن تعالج نفسها بنفسها خلال الايام الاولى من الولادة فقط، من خلال انقسام الخلايا العضلية، متابعا: نجحنا في اكتشاف الجين المتسبب في توقف انقسام عضلات القلب بعد الولادة.

واسترسل: اكتشفنا أيضا بعض المركبات الدوائية القادرة على توقف عمل الجين وإعادة القدرة للخلايا العضلية القلبية حتى تنقسم مرة أخرى، متابعا: نامل أن تكون المركبات قادرة غلى إعادة عمل عضلة القلب.

وأشار إلى أنه تم اختبار الابحاث والمركبات على الفئران والخنازير ونجحت، ونأمل أن تنجح تلك المركبات مع الإنسان.