بإطلالة بدوية.. لقاء سويدان تنشر صورا من سيناء

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وظهرت لقاء في الصور بإطلالة بدوية متميزة من سيناء أرض الفيروز.
قالت الفنانة لقاء سويدان في تصريح خاص لصدى البلد انها غير حزينة علي خسارتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.
وقالت لقاء سويدان:" الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ؛ مش زعلانة وسعيدة بفوز علي السيد كاميلو والذي نجح بفارق أصوات بسيطة عنها.
أعرب دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالفوز في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.