بإطلالة بدوية.. لقاء سويدان تنشر صورا من سيناء

الصحف الكويتية اليوم| بنس يُلمّح للترشح لسباق البيت الأبيض في 2024 .. مرشح جديد للرئاسة التركية في مواجهة اردوغان.. وتصريح قوي من الصحة العالمية بشأن منشأ كورونا