أستاذ طرق: محور كمال عامر مهم لربط القاهرة بالجيزة

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، أن القاهرة كانت أحد المدن التي شهدت ازدحاما مروريا كبيرا، مضيفا أن تقريرا لـ جايكا» اليابانية ذكر أن القاهرة أصبحت مدينة مغلقة وجراج كبير، تبلغ سرعات المركبات بها 10 كيلومترات في الساعة.



وأضاف أستاذ الطرق والنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم رشا مجدي، أن الدولة المصرية وضعت بدائل لتحسين الخدمة المرورية داخل المدينة وتقليل أزمنة الانتقال التي وصلت بسبب التكدسات وارتفاع التلوث مما أصبح له مردود على صحة المواطن والبيئة.



وأوضح أنه بدأ العمل على قدم وساق لتوفير الأسباب للانتقال للمتنفس الطبيعي للمجتمعات العمرانية التي ظهرت شرق وغرب القاهرة من خلال عدة محاور جديدة، مع تطوير كثير من المحاور قائمة لتسهيل عملية الحركة وتقليل أزمنة الانتقال وخفض التلوث الذي كان يحدث نتيجة هذه الازدحامات.



ولفت إلى أن محور كمال عامر من المحاور التي تم إنشائها غرب القاهرة ضمن خطة إعادة تقسيم شرق وغرب القاهرة، مردفا أن شارع ترسا كان موازي لشارع الهرم وفيصل وكان مهم جدا لتقليل التكدسات داخل هذه الشوارع، عمل الوصلة السياحية بامتداد 4 كيلومترات؛ لنقل الحركة خارج محيط بداية شارع الهرم من ناحية الرماية.



وأردف الدكتور عبدالله أبو خضرة لبرنامج صباح البلد، أن الطريق الدائري تم تطويره، وكان لا بد من تطوير منازل الدائري لكي يُحدث تناسب بين الحركة وعروض الحارات للمحاور المرتبطة بالطريق الدائري، لافتا إلى أن إنشاء محور كمال عامر جاء بهدف تقليل أزمنة الرحلة، وعمل خطوط ومحاور عرضية لربط المحور الجنوبي بالمحور الشمالي للطريق الدائري لتسهيل الحركة.



وتابع أن محور كمال عامر يربط ما بين القوس الجنوبي والشمالي ومحافظة الجيزة بالقاهرة، مشيرا إلى أن المحور يبدأ من دائري المنيب للقادم من مدينة نصر ومصر الجديدة، ويتقاطع مع عدة محاور طويلة مثل الهرم وفيصل وترسا.

