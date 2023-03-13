عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصي وسط حماية من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها ونشرت قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين له، وقامت بفرض قيود مشددة على المقدسيين، والتدقيق في بطاقات الشخصية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان لها:"إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين، بعد اقتحام بلدة بيت كاحل في مدينة الخليل، كما اعتقلت ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحامها لقرى ومخيمات في رام الله وبيت لحم والقدس.



في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بجروح، بعد اعتداء المستوطنين في نابلس.