مهاجم جديد بالأهلي| كولر يكشف سبب قلة التهديف .. فيديو

أكد الناقد الرياضى إسلام محمد، أن المدير الفنى لـ النادي الأهلي طالب بـ التعاقد مع مهاجم جديد، موضحًا أن الطلب كان على الهواء أمام الجميع.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال قناة الحدث اليوم، أن الأهلى فى حاجة لـ مهاجم، حتى يكون هناك تطوير فى أداء النادي الأهلي، وأن محمد شريف مهاجم الأهلي الحالي، يفكر خارج الملعب.

ولفت إلى أن مهاجم الأهلي يجب أن يفكر فى المباراة فقط، وأن يحقق الأهداف من نصف فرصة، وأن الجميع كان يتابع عماد متعب لاعب الأهلي السابق، الذى كان يحرز الأهداف من نصف الفرص.

الأهلي يعانى من قلة التهديف

وكشف أنه وجه سؤال فى مؤتمر صحفي لـ كولر، عن أن الأهلي يعانى من قلة التهديف، وأكد أن الأهلي بالفعل فى حاجة لـ مهاجم، وأنه على إدارة الأهلي تلبية طلبه بالتعاقد مع مهاجم قوي، باسم النادي الأهلي.

وأشار إلى أن جمهور الأهلي لا يعتاد على الأزمات التى تأتى وراء بعض، وأن الفترة الأخيرة الأهلي يعانى من نتائج غير مرضية.

وأوضح أن أسباب تراجع الأهلي كثيرة، وأن مارسيل كولر مدرب الأهلي، عليه دور كبير فى إعادة اللاعبين لـ المستوى الأفضل.