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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رئيس صن داونز يتحدث لاول مرة عن سبب فوز فريقه على الأهلي

صدى البلد

كشف مانكوبا منجيثي رئيس فريق كرة القدم بنادي صن داونز، عن رأيه في التسديدات التي أحرز منها لاعبو فريقه هدفين من خارج منطقة الجزاء، في مرمى الحارس محمد الشناوي، خلال مواجهة ضيفه الأهلي المصري، التي أقيمت يوم السبت، وانتهت بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة 5-2، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مانكوبا مانجيثي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: التسديدات من خارج منطقة الجزاء على مرمى الحارس محمد الشناوي لم تكن تعليمات محددة، ولكن بعض اللاعبين في صن داونز يتميزون بالتسديد من الخارج، والأهلي لم يكن يضغط من الأمام، لذلك كان هناك فرصة للاعبي فريقنا للتسديد من خارج منطقة الجزاء. 

وأكمل: استعدينا للأهلي بالشكل الأمثل خاصة على مستوى إيقاف اللاعبين المميزين مثل أحمد عبد القادر، وكذلك بيرسي تاو ومحمد هاني، ومحمد شريف الذي يبحث عن المساحات دائما ويكون خطيرا.

وأتم: لذلك كان هناك تركيز على منع خطورة تاو وشريف، وكذلك في وسط الملعب الثنائي أليو ديانج وحمدي فتحي، صراحة حللنا أداء كل لاعبي الأهلي وركزنا مع جميع اللاعبين.

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