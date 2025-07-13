حلم أبيض .. الفلسطيني حامد حمدان يُصر على الانتقال للزمالك ويرفض عرض بيراميدز

أكد سمير الحاوي، وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، أن اللاعب أخبر مسؤولي ناديه برغبته في اللعب لنادي الزمالك.

وقال الحاوي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "حامد حمدان، في حال انتقاله للزمالك، هيكون كواليتي ما دخلش الزمالك عبر تاريخه. هذا اللاعب يشبه محمد عبد الشافي".

وأضاف: "حامد حمدان ليس نمرودًا أو باحثًا عن المال، والدليل أنه رفض عرضًا من بيراميدز بملايين الملايين من أجل اللعب للزمالك".

وتابع: "اللاعب لديه قصة كبيرة جدًا سيرويها عقب انتقاله للزمالك".

وشدد: "إدارة النادي ستجتمع اليوم مع حامد حمدان، وفي حال أصرّ اللاعب على الرحيل، فإن إدارة بتروجت لن تمانع في انتقاله، وسترد على إدارة الزمالك وتحدد طلباتها المادية".

وواصل: "اللاعب قال لإدارة بتروجت: (أنا مش عايز غير الزمالك، وده حلمي)، لكن إدارة بتروجت رفضت بيع اللاعب من حيث المبدأ، وعندما تواصل مسؤولو الزمالك معهم قالوا: اللاعب مش للبيع، ولم يحددوا أي طلبات مادية".

واختتم الحاوي تصريحاته قائلًا: "اللاعب جلس مع المشرف العام على الكرة والمدير الفني، وقالوا له: معندناش مشكلة تمشي، لكن رئيس النادي قال له: أنت واحد من الأعمدة الرئيسية ومش هنسيبك".