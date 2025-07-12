"الدردير" يوجه رسالة خاصة لـ حامد حمدان: يمكن ده خير ليك

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ اللاعب حامد حمدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير :"يمكن ده خير ليك والله يا زملكاوي يا أصيل ".

وكان قد سيطر الحزن على اللاعب الفلسطيني حامد حمدان نجم فريق بتروجت خلال الساعات الماضية، عقب تعثر صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تمسك إدارة القلعة البيضاء بضمه تلبية لرغبة المدير الفني يانيك فيريرا.

وكشفت مصادر قريبة من اللاعب أن إدارة بتروجيت رفضت بشكل قاطع التفريط في خدماته، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة له، خاصة وأنه كان يأمل في الانتقال للزمالك وخوض تجربة جديدة مع أحد أكبر الأندية في مصر.

وأوضح رامي حمدان شقيق اللاعب عبر قناة "أون سبورت"، أن حامد يمر بحالة نفسية صعبة بسبب تعطل المفاوضات، مشددًا على أن اللاعب كان متحمسًا بشدة للانضمام إلى الفارس الأبيض.

الزمالك يصطدم بعقبة جديدة في صفقة محمود غربال

وفي سياق آخر من صفقات الزمالك الصيفية، تعثرت مفاوضات النادي مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي بشأن التعاقد مع الظهير الأيمن محمود غربال.

وجاء سبب التعثر بسبب خلاف مالي، حيث ترفض إدارة الاتحاد التفريط في اللاعب قبل تسوية مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الزمالك، والخاصة بالدفعة الثانية من صفقة انتقال أحمد الجفالي. وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الناديين وتجميد التفاوض حول صفقة غربال.