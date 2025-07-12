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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
كريم عاطف

أصدر نادي بتروجت بيانا رسميا أوضح فيه موقفه النهائي من انتقال لاعبه حامد حمدان إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الان، باستثناء أحاديث شفهية بين الجانبين.

وجاء في البيان أن هناك اجتماعا تم عقده بين مسؤولي بتروجت ونادي الزمالك، تم خلاله مناقشة رغبة الأخير في التعاقد مع حامد حمدان، حيث أبدى مسؤلو الزمالك احترامهم لموقف بتروجت، وطالبوا فقط بعدم غلق باب التفاوض، دون تقديم أي عرض رسمي.

وأكد النادي أن العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه كان من نادي قطر القطري، وتم رفضه رسميا، مشددا في الوقت نفسه على أن الإدارة لن تفرط في أي لاعب خلال الفترة الحالية، في ظل استعداد الفريق لخوض منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وشددت إدارة بتروجت على التزام جميع لاعبي الفريق بالتدريبات اليومية ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، موضحة أنها تسعى لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية دون التفريط في العناصر الأساسية.

وأكد البيان أن النادي يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن بقاء أو رحيل أي لاعب هو قرار داخلي يخضع لمتطلبات الفريق، في ظل استمرار عقود اللاعبين لفترات تمتد من موسمين إلى ثلاثة.

واختتم مجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء جمال فوزي، بالتأكيد على رفضه الضغوط الإعلامية أو الجماهيرية بشأن ملف الانتقالات، مشددا على أن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق يأتي في مقدمة أولويات الإدارة لتحقيق نتائج قوية بالموسم الجديد.

بتروجت حامد حمدان الزمالك الانتقالات الصيفية القلعة البيضاء

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