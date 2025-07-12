منتخب الشباب يواصل استعداداته القوية لوديتي الكويت

يواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما تدريباته المكثفة، ضمن معسكره المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لخوض وديتي الكويت المقررتين يومي 17 و20 يوليو الجاري، في إطار التحضير لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وقرر الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه اعتماد مواعيد صباحية للتدريبات اليومية، تبدأ في السابعة والنصف صباحا، تجنبا لارتفاع درجات الحرارة، مع تكثيف الحمل البدني والفني للاعبين ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز المنتخب بالشكل الأمثل قبل انطلاق البطولة العالمية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكويتي في المباراة الودية الأولى يوم الخميس 17 يوليو على ملعب مركز المنتخبات، في السادسة مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم 20 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة المونديال قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي (البلد المضيف)، اليابان، ونيوزيلندا.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب أكثر من 35 لاعبا للمعسكر الحالي لمتابعتهم عن قرب، واختيار العناصر الأفضل، وتضم القائمة: عمرو عبد العزيز، عمرو عادل، فادي وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوي، معاذ محمد، فارس فكري، أدهم فريد، يوسف تامر، واخرون.