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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز مايو 2026

المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز
المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز
كريم عاطف

نجحت مصر في الفوز باستضافة اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز  خلال شهر مايو 2026 في مدينة شرم الشيخ خلال الاجتماع الذي أقيم في مدينة لوزان السويسرية.

ويعتبر اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي من أهم الأحداث الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي ويعقد به أهم الاجتماعات ويصدر عنه أهم القرارات الدولية الخاصة برياضة الجمباز.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن استضافة مصر لهذا الحدث يعبر عن الثقة الكبيرة التي يحظي بها اتحاد الجمباز من الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف أمين أن هذا الاجتماع يسهم في دعم وتطوير رياضة الجمباز في مصر وإفريقيا، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد المصري للجمباز في الارتقاء بالمستوى الفني والإداري.

وأثني أمين على الدعم الكبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لإستضافة الأحداث القارية والدولية لرياضة الجمباز وهو ما ظهرت نتائجه خلال الفترة الماضية بعد نجاح اتحاد الجمباز في كتابة تاريخ جديد للرياضة المصرية بحصد 5 ميداليات متنوعة خلال بطولة كأس العالم للجمباز الفني التي استضافتها مصر مؤخرًا بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات.

كما حصد الجمباز الإيقاعي ميداليتين فضيتين في انجاز كبير خلال منافسات بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة البلغارية صوفيا.

مصر اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز الاتحاد الدولي للجمباز الجمباز

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