ثيم AchromaticUI المجاني يحول هاتف شاومي لتحفة فنية

ظهر ثيم AchromaticUI مؤخرًا في متجر ثيمات MIUI كخيار مجاني لهواتف Xiaomi/Redmi/POCO العاملة بواجهة HyperOS.

يتميز الثيم بجمالية رمادية متدرّجة وهدوء بصري مستوحى من واجهة Nothing OS، مع لمسات أنيقة تضفي شعورًا عصريًا ومريحًا على الشاشة الرئيسية والقوائم.

تجربة استخدام سلسة وأيقونات أنيقة

تُحسن AchromaticUI من تجربة المستخدم عبر نظام أيقونات مُجددة مصممة بعناية، ما يمنح شكلاً متناسقًا في جميع التطبيقات، بما فيها القوائم، مركز التحكم، وشاشة القفل.

كما يوفر خلفيات معدّلة تعزز التركيز على التفاصيل وتحافظ على البساطة البصرية .

تثبيت ومشاركة سهلة

يُقدّر حجم الثيم بنحو 10.9 ميجابايت فقط، وهو متوافق مع أجهزة HyperOS. يمكن تثبيته مباشرة عبر متجر الثيمات الرسمي من خلال رابط ينقلك إلى صفحة تنزيل الثيم، أو استيراده عبر ملف MTZ في حال كنت تستخدم روم مخصص، تم التأكيد من المطور على أن الثيم يعمل بلا مشاكل، وتُنصح بإعادة تشغيل الجهاز بعد التثبيت لتفادي أي أخطاء عرضية .

إذا كنت تحب البساطة الأنيقة وواجهة مستخدم خالية من الفوضى، فإن ثيم AchromaticUI يقدم لك تجربة مبهرة على هاتفك.

بفضل توافقه مع HyperOS، تصميمه العصري، وسهولة التثبيت، يبدو كتحفة فنية حقيقية في متناول يدك.