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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: بتروجت لم يتلقَ أي مخاطبات من الزمالك بشأن حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض مكتوب لنادي بتروجت للتعاقد مع لاعب الوسط حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشددًا على أهمية التعامل بالأوراق الرسمية في مثل هذه الملفات.


 

حق الأندية في الحفاظ على لاعبيها

وأضاف ضياء خلال تصريحاته عبر برنامج “بلس 90” على قناة النهار: “من حق بتروجت الحفاظ على مصالحه، تمامًا كما يحاول الزمالك الاستفادة القصوى من لاعبه حسام عبدالمجيد، حيث يطلب مقابلاً ماليًا كبيرًا. يجب على اللاعبين أن يدركوا أن الأندية لها حقوق، خاصة في حالة امتلاك عقد اللاعب”.
 

بطء في بناء الفريق الأبيض

وانتقد ضياء السيد الأداء الإداري في الزمالك، قائلًا: “النادي يسير في طريق التجارب ولا يمتلك رفاهية ذلك، وكان من الأفضل التعاقد مع 4 لاعبين أجانب مميزين. المدرب الجديد بدأ عمله ويرغب في تقييم كل اللاعبين سريعًا قبل انطلاق الموسم”.
 

تراجع واضح في قطاعات الناشئين

وأشار إلى تراجع مستوى قطاعات الناشئين، لافتًا إلى أن الأهلي والزمالك وعددًا من الأندية كانوا يخرجون من 10 إلى 15 لاعبًا سنويًا، يتم توزيعهم على الأندية الأخرى، وهو أمر لم يعد يحدث حاليًا.


 

حاجة الأهلي لظهير أيسر

وعن النادي الأهلي، طالب بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر بديل لمحمد شكري، بعد رحيل كريم الدبيس، لتفادي أي أزمة محتملة خلال الموسم.

السوشيال ميديا تفتعل الأزمات

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يثار على مواقع التواصل حول أزمات في غرفة ملابس الأهلي مبالغ فيه وغير صحيح، موضحًا أن النادي قادر على احتواء أي مشكلة، خاصة في فترة التوقف الكروي الحالية التي تشهد كثيرًا من الجدل غير المنطقي.


 

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