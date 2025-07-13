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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يُطلق مسابقة أفضل فيديو على أغاني «لينا معاد» .. ومفاجأة للبنات

تامر حسني
تامر حسني
علا محمد

أعلن النجم تامر حسني عن مفاجآت جديدة لجمهوره ومتابعيه تزامنًا مع صدور ألبومه الجديد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام: “من أول يوم لنزول ألبوم (لينا معاد)، هنعمل طريقة جديدة في التعامل، تقديرًا لفيديوهاتكم.. زي ما بدعم المواهب، أنا هدعم الفيديوهات المميزة بشكل عام.. هيكون فيه أنواع من الفوز كل أسبوع، يعني كل أسبوع هتختار إدارة السوشيال ميديا عندي أحسن فيديو معمول، بشرط إنه يكون على الأغاني الجديدة، وهياخد لقب فيديو الأسبوع”.

أعلن النجم تامر حسني عن مفاجآت جديدة لجمهوره ومتابعيه تزامنًا مع صدور ألبومه الجديد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام: “من أول يوم لنزول ألبوم (لينا معاد)، هنعمل طريقة جديدة في التعامل، تقديرًا لفيديوهاتكم.. زي ما بدعم المواهب، أنا هدعم الفيديوهات المميزة بشكل عام.. هيكون فيه أنواع من الفوز كل أسبوع، يعني كل أسبوع هتختار إدارة السوشيال ميديا عندي أحسن فيديو معمول، بشرط إنه يكون على الأغاني الجديدة، وهياخد لقب فيديو الأسبوع”.

وأضاف تامر :"إن كان دمه خفيف أو فيديو فيه فكرة أو فيديو عفوي واللقب الآخر يخص البنات و هي ملكة جمال الأسبوع وألقاب تانية مناسبة للفيديو ".

واختتم تامر حسني: ولا في أكتر من فيديو حلو هيجيبوا كلهم و هيكون في بعض المفاجأت الشخصية مني للفائز أو الفائزة ،هنبدأ من دلوقتي نسخن مع بعض الفكرة قبل إستخدام الأغاني الجديدة لمدة 3 أيام فقط بالأغاني القديمة إستعدوا يا تامراوية".

وكان قد كشف الفنان تامر حسني في بيان رسمي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي كان مقررًا إطلاقه يوم الخميس 10 يوليو، بسبب أزمة انقطاع الإنترنت في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت على الخدمات الرقمية ووصول المحتوى الفني للمستخدمين.

الفنان تامر حسني مفاجآت لجمهوره متابعيه صدور البومه انستجرام الاغاني الجديدة

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