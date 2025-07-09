بسبب حريق سنترال رمسيس.. تامر حسني يقرر تأجيل إصدار ألبومه الجديد

كشف الفنان تامر حسني في بيان رسمي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي كان مقررًا إطلاقه يوم الخميس 10 يوليو، بسبب أزمة انقطاع الإنترنت في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت على الخدمات الرقمية ووصول المحتوى الفني للمستخدمين.

وقال تامر حسني في البيان: 'لأسباب خارجة عن إرادتنا وبسبب مشكلة الإنترنت في مصر، أبلغتني الآن الشركات المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم بأنه لا يمكن إصداره غدًا بسبب عدم عودة الإنترنت بالشكل الكامل والطبيعي، والذي سيؤدي بالتالي إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمي الإنترنت داخل مصر، وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد إصدار الألبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو بدلًا من الخميس 10 يوليو.'

وكان قد علق الفنان تامر حسني، على حريق سنترال رمسيس، وما نتج عنه من انقطاع الإنترنت والاتصالات.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على انستجرام: "فيلم ريستارت بيتحقق مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع، ونبقى مأمنين نفسنا و أولادنا و أهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لأن الموضوع خطير فعلاً، لأن بجد حرفياً بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت وربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة”.