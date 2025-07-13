جمال عبدالحميد: حامد حمدان يريد الزمالك.. وإدارة بتروجت تُعرقل الصفقة

أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن حامد حمدان لاعب بتروجت لديه رغبة قوية في الانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأبدى "عبد الحميد" اندهاشه من تعنت إدارة الفريق البترولي في إتمام الصفقة لصالح القلعة البيضاء، على الرغم من رغبة اللاعب الواضحة.



أزمة التأخير في الصفقات بسبب الأجانب

وأوضح عبد الحميد خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” على قناة النهار أن تأخر الزمالك في بناء فريق قوي قد يكون ناتجًا عن وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب داخل الفريق، مما يصعب من إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة بسهولة.





الزمالك يتحرك بقوة في سوق الانتقالات



وأشار إلى أن إدارة الزمالك تعمل بجد لإنهاء عدد من الصفقات، حيث تم بالفعل التعاقد مع المهاجم الأجنبي “شيكو بانزا”، مع استمرار التحركات لضم لاعبين جدد خلال الفترة القادمة لتدعيم الصفوف.



قوام الفريق الأساسي يضم عناصر مميزة

وقال عبد الحميد إن الزمالك يضم في تشكيلته الأساسية لاعبين جيدين أمثال محمود الونش، بن تايك، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، وجهاد، بالإضافة إلى آخرين، ليصبح لدى الفريق ما لا يقل عن 13 لاعبًا مميزًا، ومع الصفقات الجديدة سيظهر الزمالك بشكل قوي.

التخبط الإداري ولجنة التخطيط

وانتقد عبد الحميد الأداء الإداري في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، تعاقد مع لاعبين لم ينجحوا، ما تسبب في انتقادات واسعة. وبعدها تم اللجوء إلى لجنة تخطيط واجهت صعوبات مادية، قبل أن تنسحب تدريجيًا.



دور المدير الرياضي وأمير مرتضى

وأكد أن التعاقد مع جون إدوارد كمدير رياضي جاء بعد فشل لجنة التخطيط، مشيدًا بنجاحه السابق مع نادي فاركو. كما أثنى على أمير مرتضى منصور، الذي نجح في ضم لاعبين بارزين مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي



