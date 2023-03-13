خلافات مالية.. إصابة شخص بالرصاص في مشاجرة بمنشأة ناصر

أصيب شخص بطلق ناري إثر مشاجرة مع أخرين بمنشأة ناصر حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخص مصاب وبين أخر ونجل شقيقته مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – قطعة سلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهم وقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول" المصاب" بالضرب بإستخدام فرد الخرطوش محدثين إصابته .

تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.