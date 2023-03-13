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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية.. إصابة شخص بالرصاص في مشاجرة بمنشأة ناصر

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخص بطلق ناري إثر مشاجرة مع أخرين بمنشأة ناصر حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخص مصاب وبين أخر ونجل شقيقته مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – قطعة سلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهم وقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول" المصاب" بالضرب بإستخدام فرد الخرطوش محدثين إصابته .

تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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