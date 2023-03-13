عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

لو عمري قرن هصوم
لو عمري قرن هصوم رمضان..فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يلفت

حقق مقطع فيديو لعجوز أجنبية ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي متحدثة فيه عن إصرارها على صوم شهر رمضان الكريم، كركن من أركان الإسلام رغم محاولة إقناع شابة لها بأن مرضها بعد تقدمها في العمر 87 عاما يبيح لها ذلك، فكيف ردت؟ 

 

قالت الفتاة باللغة الإنجليزية للعجوز بينما تصور لها مقطع فيديو يرصد ردة فعلها على الحديث: “أتعلمين ما يزعمه البعض، أنه ليس عليك صوم رمضان”، لتجيبها العجوز بداية: “كلا، أعرف قصدهم، هذا كله خطأ، دعوني وشأني”. 

صيام رمضان 

العجوز 

وتابعت الفتاة في حديثها للعجوز الأجنبية: “ترغبين بالصوم، أليس كذلك؟ لكنك تبلغين من العمر 87 عاما، ومع ذلك ترغبين بالصيام، لترد عليه على الفور: ”بالتأكيد سأصوم ،هذه هي حياتي". 

 

وأوضحت العجوز في إجابتها على الفتاة: “سأحيا نهج المسلمين طوال حياتي، وسأظل عليها حتي أدخل الفردوس، لا أعلم ما إذا كنت سأكون هنا العام المقبل، ولكن على الأقل سأكون في الجنة، ولا يؤنبني ضميري ابدأ لفعل هذا”. 

 

وواصلت الفتاة في محاولة اختبار إصرار العجوز أو إقناعها بعدم الصوم: “لكن الله سبحانه وتعالى - غفور رحيم وليس عليك الصيام في عمرك هذا، أتعلمين هذا؟" لترد عليها: “أعلم هذا”، لتسألها الفتاة: “وستصومي؟”. 

الصوم برمضان 

العجوز 

وأضافت العجوز في ردها بشأن صوم شهر رمضان: “نعم، تلك في الجهة الأخرى، لقد وبختها”، لتسألها الفتاة: “حقا لماذا؟”، لتختتم العجوز ردها: “كانت تقول لي أنني كبيرة في السن وليس علي الصيام، فقلت لها سأخبرك شيئا، وأصدقك القول رافعة يدي لله وحده، عشت مسلمة وسأموت مسلمة، وعندما أدخل الجنة - بإذن الله-، وأعرف أنني قمت بالعمل الصالح، ولن يوقفني عن هذا أي شخص أو أي أحد، فحتي لو بلغت من العمر قرنا كاملا سأصوم رمضان”. 

شوقى علام: فريق للفتوى الهاتفية والإلكترونية استعدادا لشهر رمضان.. والصوم تحفيز للعمل وليس التكاسل

دار الإفتاء المصرية تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان

العجوز 

وكانت من ضمن التعليقات على مقطع الفيديو المؤثر: “ما شاء لله تتمتعي باليقين، وتعرف معنى اليقين الحق”، “ما شاء الله هذا المرأة الكبيرة في السن درس أو موعظة لكل شاب وشابة قادرين على الصيام ولا يصوموا اللهم ربي يوفق الجميع”، “الله يعطيكي العافية ويبلغك رمضان ويتقبل منك الصيام والقيام وصالح الأعمال”. 

رمضان صيام رمضان صوم رمضان اختبار اصرار عدم الصوم ستصومي ضمير عجوز أجنبية مقطع فيديو شهر رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

ترشيحاتنا

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

4 كلمات تفتح أبواب الخير وتفرج الكرب وتجلي الهموم .. ذكر يغفله الكثيرون

الأول في الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

لسنا تابعين لأمريكا.. المجلس الأوروبي يعلن عن مفاجأة بشأن علاقته مع الصين

ترقيات كبيرة للكاميرا.. جوجل تنافس أجهزة سامسونج بـ pixel 7a

لتأدية المناسك..كيفية استخراج فيش الحج 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

عواصف وأتربة.. 3 نصائح للقيادة بأمان في هذا الطقس

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ