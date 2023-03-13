لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

حقق مقطع فيديو لعجوز أجنبية ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي متحدثة فيه عن إصرارها على صوم شهر رمضان الكريم، كركن من أركان الإسلام رغم محاولة إقناع شابة لها بأن مرضها بعد تقدمها في العمر 87 عاما يبيح لها ذلك، فكيف ردت؟

قالت الفتاة باللغة الإنجليزية للعجوز بينما تصور لها مقطع فيديو يرصد ردة فعلها على الحديث: “أتعلمين ما يزعمه البعض، أنه ليس عليك صوم رمضان”، لتجيبها العجوز بداية: “كلا، أعرف قصدهم، هذا كله خطأ، دعوني وشأني”.

صيام رمضان

العجوز

وتابعت الفتاة في حديثها للعجوز الأجنبية: “ترغبين بالصوم، أليس كذلك؟ لكنك تبلغين من العمر 87 عاما، ومع ذلك ترغبين بالصيام، لترد عليه على الفور: ”بالتأكيد سأصوم ،هذه هي حياتي".

وأوضحت العجوز في إجابتها على الفتاة: “سأحيا نهج المسلمين طوال حياتي، وسأظل عليها حتي أدخل الفردوس، لا أعلم ما إذا كنت سأكون هنا العام المقبل، ولكن على الأقل سأكون في الجنة، ولا يؤنبني ضميري ابدأ لفعل هذا”.

وواصلت الفتاة في محاولة اختبار إصرار العجوز أو إقناعها بعدم الصوم: “لكن الله سبحانه وتعالى - غفور رحيم وليس عليك الصيام في عمرك هذا، أتعلمين هذا؟" لترد عليها: “أعلم هذا”، لتسألها الفتاة: “وستصومي؟”.

الصوم برمضان

العجوز

وأضافت العجوز في ردها بشأن صوم شهر رمضان: “نعم، تلك في الجهة الأخرى، لقد وبختها”، لتسألها الفتاة: “حقا لماذا؟”، لتختتم العجوز ردها: “كانت تقول لي أنني كبيرة في السن وليس علي الصيام، فقلت لها سأخبرك شيئا، وأصدقك القول رافعة يدي لله وحده، عشت مسلمة وسأموت مسلمة، وعندما أدخل الجنة - بإذن الله-، وأعرف أنني قمت بالعمل الصالح، ولن يوقفني عن هذا أي شخص أو أي أحد، فحتي لو بلغت من العمر قرنا كاملا سأصوم رمضان”.

العجوز

وكانت من ضمن التعليقات على مقطع الفيديو المؤثر: “ما شاء لله تتمتعي باليقين، وتعرف معنى اليقين الحق”، “ما شاء الله هذا المرأة الكبيرة في السن درس أو موعظة لكل شاب وشابة قادرين على الصيام ولا يصوموا اللهم ربي يوفق الجميع”، “الله يعطيكي العافية ويبلغك رمضان ويتقبل منك الصيام والقيام وصالح الأعمال”.