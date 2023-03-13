دار الإفتاء المصرية تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان

ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية)، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

وقال الشيخ ابراهيم عبد السلام، ممثلا عن دار الإفتاء ونائبا عن الشيخ شوقي علام مفتى الجمهورية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية، أن القواعد والاجراءات المتبعة داخل مصر لاستطلاع أهلة الأشهر الهجرية تتعلق بيه قضيتين أحدهما علمية والآخري عملية.

وأوضح عبد السلام ، أن القضية العلمية المتعلقة لرؤية ومعرفة أهلة الشهور العربية هي أن ما تقرر شرعًا من أن القطعى مقدَّم على الظني، أى أن الحساب القطعى لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1966، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أن الحساب ينفى ولا يثبت، وأنه يعد تهمة للرائى الذى يدعى خلافه؛ وأنه إذا نفى الحساب القطعى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يدعيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذ على الرؤية البصرية فى إثبات طلوعه من عدمه.

وأشار إلي أن من القطعى أن لا يكون شهر رمضان أبدًا ثمانية وعشرين يومًا ولا يكون كذلك واحدا وثلاثين يوما؛ بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يوما وإما تسعة وعشرون يوما، وان علي المكلف بإتخاذ القرار أن يضع نصب عينه أمرين :

الأول: ألا يزيد شهر صومه على ثلاثين يوما ولا يقل عن تسعة وعشرين يوما.

الثاني: ألا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي.

وكشف الشيخ ابراهيم عبد السلام، عن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية واستطلاع أهلة الشهور لمعرفة بدايتها، فقال : أن منهج دار الإفتاء المصرية يتمثل فى عدة خطوات وهى أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة، حتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

كما أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة بمصر فى طولها وعرضها،فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصدالهلال.

واوضح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية، مشيرآ إلي إلى أنه لابد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.

ويتم تنظيم الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، اقدم معهد فلكى في المنطقة حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من اهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

ويمكن للراغبين فى الحضور اللقاء المباشر الذى سوف يعقده المعهد من خلال هذا الرابط :

أو يمكن حضور اللقاء من خلال ابلكيشن زووم من خلال هذا الرابط :

https://us02web.zoom.us/j/82791712234?pwd=ZDErRFFKVWVPWDlTb29JN1NmWG9CZz09

Meeting ID: 827 9171 2234

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