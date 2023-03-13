نعينع: الراحل مصطفى إسماعيل كان متواضعا وبشوشا وامتلك حسًا خاصا في قراءة القرآن

قال القارئ الطبيب أحمد نعينع، إنه تعلم من المقرئ الراحل مصطفى إسماعيل التعامل بتواضع مع الناس، وبخاصة صغار المقرئين، موضحًا: "كان يقول لي، عمري ما حسيت نفسي أحسن من حد، بالرغم من أنه كان الأفضل، كان متواضعا للغاية وبشوشا وودودا ويحب الضحك".

وأضاف نعينع، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّه كان بسيطا كما تعلم منه الناحية الفنية: "كنت أسمعه وكلي أذن صاغية، أراه كيف يقرأ وينتقل بين الآيات، كان يمكنه القراءة لمدة 3 ساعات دون ان يتعب، تتبعته إلى الصعيد وكان يستمر في القراءة لمدة ساعة ونصف، كان يرتب صوته بشكل رائع، لدرجة أنه كان يخرج من هذه الفترة كالشعر من العجين ودون ان يتعب".

وتابع نعينع، أن أي قارئ يتأثر بالقراء الأكثر خبرة في بداية طريقه، موضحًا: "الشيخ مصطفى إسماعيل كان يقرأ بروحانية خاصة، وكان له إحساس مختلف عن أي قارئ، عموما أي قارئ له احساس مختلف وأداء مختلف وتعايش مختلف مع القرآن الكريم، كما أنه كان معطاءً بلا حدود".