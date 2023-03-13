عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعينع: الراحل مصطفى إسماعيل كان متواضعا وبشوشا وامتلك حسًا خاصا في قراءة القرآن

القارئ احمد نعينع
القارئ احمد نعينع

قال القارئ الطبيب أحمد نعينع، إنه تعلم من المقرئ الراحل مصطفى إسماعيل التعامل بتواضع مع الناس، وبخاصة صغار المقرئين، موضحًا: "كان يقول لي، عمري ما حسيت نفسي أحسن من حد، بالرغم من أنه كان الأفضل، كان متواضعا للغاية وبشوشا وودودا ويحب الضحك".

وأضاف نعينع، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّه كان بسيطا كما تعلم منه الناحية الفنية: "كنت أسمعه وكلي أذن صاغية، أراه كيف يقرأ وينتقل بين الآيات، كان يمكنه القراءة لمدة 3 ساعات دون ان يتعب، تتبعته إلى الصعيد وكان يستمر في القراءة لمدة ساعة ونصف، كان يرتب صوته بشكل رائع، لدرجة أنه كان يخرج من هذه الفترة كالشعر من العجين ودون ان يتعب".

وتابع نعينع، أن أي قارئ يتأثر بالقراء الأكثر خبرة في بداية طريقه، موضحًا: "الشيخ مصطفى إسماعيل كان يقرأ بروحانية خاصة، وكان له إحساس مختلف عن أي قارئ، عموما أي قارئ له احساس مختلف وأداء مختلف وتعايش مختلف مع القرآن الكريم، كما أنه كان معطاءً بلا حدود".

المساء مع قصواء الراحل مصطفى إسماعيل قصواء الخلالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

عقوبة.. بيان عاجل من إدارة شباب بلوزداد قبل مباراة الزمالك الحاسمة

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لو مات إنسان على متن طائرة؟

شركات السياحة: الحج المصري أرخص سعر بأفضل مناسك.. فيديو

ما دوركم؟ نجم الأهلي السابق يفتح النار على لجنة التخطيط بسبب خماسية صن داونز

نجوم تعرضوا للإصابة أثناء التصوير.. أدم الشرقاوى الأحدث وأحمد السقا الأبرز

نجم الأهلي: خماسية صن داونز "إهانة".. والخطيب يجامل من ساندوه في الانتخابات

دليل جديد.. العثور علي اليخت المستخدم في الهجوم علي نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزهما بمبالغ مالية ضخمة..بريطاني وطليقته يغضبان جيرانهما بهذا القرار

بعد معايدته.. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

طريقة تحضير كيكة الرواني بوصفة اقتصادية مميزة

بعد تداول صورة قبل الشهرة.. إطلالات لـ رانيا يوسف صدمت الجمهور

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ