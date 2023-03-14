صلاة الوتر.. حكمها وعدد ركعاتها وأفضل وقت لأدائها

يتساءل البعض عن حكم صلاة الوتر، وفضلها وهل لمن فاته الوتر قضاء وحكم تاركها؟ أسئلة عديدة أجاب عنها الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

فضل صلاة الوتر

وقال عبدالرازق في بيان فضل صلاة الوتر: إن صلاة الوتر فضلها عظيم، وأعظم ما يدل على ذلك هو:- أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في حضر ولا سفر، وهذا دليل واضح على أهميتها.

وحول حكم صلاة الوتر قال إن صلاة الوتر سنة مؤكدة، ونقل في وقت صلاة الوتر، إجماع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد العشاء، وأنه يمتد إلى الفجر، فعن أبي بصرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء والفجر" رواه أحمد.

وحول أفضل وقت لصلاة الوتر، قال: الأفضل تأخير فعلها إلى آخر الليل وذلك لمن وثق باستيقاظه لحديث، مستدلا بما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: " من خاف أن لا يقوم آخر الليل ، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل " أخرجه مسلم.

وفيما يخص عدد ركعات الوتر، أوضح أنه ليس للوتر ركعات معينة، وإنما أقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الوتر ركعة من آخر الليل " رواه مسلم، ولا يكره الوتر بواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم:"ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل " أخرجه أبو داود، وأفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة " وفي لفظ " يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" أخرجه مسلم.

كما يصح أكثر من ثلاث عشرة ركعة ولكن يختمهن بوتر كما جاء في الحديث: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة" أخرجه البخاري.

ويسن للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الركعة الثانية بـ {قل ياأيها الكافرون } وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد}، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بـ { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية بـ { قل ياأيها الكافرون } وفي الثالثة بـ { قل هو الله أحد } والمعوذتين " أخرجه الترمذي.

وبين أن القنوت في الوتر مستحب وليس بواجب، والدليل على مشروعيته: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في ركعة الوتر ولم يفعله إلاّ قليلاً. ولما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت " أخرجه أبو داود.

كما أن القنوت في الوتر يكون في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، كما يصح بعد الرفع من الركوع وكلها قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.

كما بين أن قضاء من فاته الوتر، ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر

فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره " أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر " أخرجه الحاكم.

وأشار إلى أن السُنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها, شفعاً لا وتراً، فإذا كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهاراً أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كانت عادتك الإيتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الحكم فيما هو أكثر من ذلك.

كما بين حكم ترك صلاة الوتر، قائلاً: الوتر سنة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته، والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل الصلاة من جميع تطوعات النهار، كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر".